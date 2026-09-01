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Desde este miércoles hasta el 9 de septiembre, con entrada libre y gratuita
Arranca el Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires
En su cuarta edición, el FICPBA propone películas internacionales, producciones bonaerenses, clásicos y actividades especiales que ocuparán las pantallas de la La Plata y de más de 60 municipios.
Por
Ezequiel Boetti
01 de septiembre de 2026 - 20:27
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