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Deportes

Suenan Insúa y Romagnoli para reemplazarlo

San Lorenzo sigue cambiando técnicos: se fue Pipo Gorosito

La cosecha de puntos y, sobre todo, el nivel del equipo derivaron en la rápida salida del entrenador. Por ahora, dirige Perazzo.

PRENSA SAN LORENZO san lorenzo pipo gorosito
Gorosito volvió a San Lorenzo después de 20 años y duró ocho partidos. PRENSA SAN LORENZO. PRENSA SAN LORENZO

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