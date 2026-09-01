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Córdoba|12

Los efectivos no exhibieron la orden judicial que validara el operativo

Córdoba: dos agentes de la Policía Federal fueron detenidos por un robo durante un falso allanamiento

El fiscal federal Maximiliano Hairabedian investiga la sustracción de más de $30 millones en efectivo, además de joyas y otros objetos de valor.

POLICIA FEDERAL-17/06/2025
POLICIA FEDERAL-17/06/2025 POLICIA FEDERAL-17/06/2025 NA

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