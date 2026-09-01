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El Mundo

Un siglo de explotación extranjera

EE.UU. confirmó una concesión petrolera por 100 años a una empresa privada en Venezuela

El acuerdo contempla inversiones millonarias, participación del Departamento de Defensa y derechos preferenciales para abastecer las reservas estratégicas estadounidenses.

View of the refinery El Palito in Puerto Cabello, Carabobo state, Venezuela on January 22, 2026. (Photo by Ronaldo SCHEMIDT / AFP)
petroleo refinería el palito Refinería El Palito en Puerto Cabello, estado de Carabobo, Venezuela. AFP. AFP

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