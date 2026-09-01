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El futbolista Matías Purrain contó su odisea detenido en EE.UU.
“Estuve 24 horas esposado de manos y pies”
En una celda de 5 metros lo tuvieron con 65 personas y dos inodoros. Tenían que estar parados por falta de espacio.
01 de septiembre de 2026 - 23:48
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Matías Pourrián vivió el calvario obra de Donald Trump.
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