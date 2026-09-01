El Gobierno cordobés espera que más de un millón de personas lleguen a la provincia desde distintos puntos del país y el extranjero
Una comitiva del Vaticano llega a Córdoba para preparar la visita del papa León XIV
La delegación de 12 personas, encabezada por el secretario de Estado para las visitas papales, se reunirá con el Gobierno provincial y visitará los lugares propuestos para este evento histórico para la provincia. Luego volverán a Buenos Aires para continuar con la organización de la visita papal.