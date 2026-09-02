Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 2 de septiembre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 2 de septiembre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 2 de septiembre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 2 de septiembre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 2 de septiembre de 2026
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Córdoba|12
Advierten por las condiciones laborales y el funcionamiento de las fábricas estatales
Alerta en la Fábrica Militar de Villa María: “Está en riesgo nuestra fuente de trabajo”
Gremios y trabajadores se movilizaron este martes en el predio fabril. Temen por la privatización y la extranjerización de Fabricaciones Militares. Advierten por el desfinanciamiento del sector.
02 de septiembre de 2026 - 13:29
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Referentes de ATE y trabajadores se movilizaron este martes en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María.
Gentileza -
Temas en esta nota:
Córdoba
Últimas Noticias
Por sus investigaciones sobre el origen y la naturaleza de las galaxias, y, en particular, la Vía Láctea
Una científica argentina fue galardonada con el “Nobel” de astrofísica
Advierten por las condiciones laborales y el funcionamiento de las fábricas estatales
Alerta en la Fábrica Militar de Villa María: “Está en riesgo nuestra fuente de trabajo”
La economía, sin timón ni destino
“¡Es un delirio!”: durísimo editorial de Víctor Hugo Morales por el Día de la Industria
“No nos gustaría ser utilizados como un medio de negociación”
Malvinas: dudas y escepticismo entre excombatientes por los anuncios de Milei
Exclusivo para
La economía vuelve a caer en julio y toca un nuevo piso en el año
La actividad está en rojo y con freno de mano
Por
Mara Pedrazzoli
El juez Lijo desactivó el plan del fiscal para desarmar la causa
Desvío de fondos para rutas y los intentos de Stornelli por cerrar la causa
Por
Irina Hauser
Especialistas analizan la psicología detrás de la decisión y cómo seguirá el duelo
La cabeza de Messi, el día después de la despedida
Por
Pablo Esteban
Con nuevas reglas de seguridad
La Frontera de Pinamar: firman un acuerdo para levantar la prohibición de 4x4 y cuatriciclos
El País
Miseria planificada
Milei decretó un salario mínimo por debajo de la línea de indigencia
El Gobierno moldea Comodoro Py
Milei nombró a Bertuzzi y Yadarola en la Cámara Federal porteña
Por
Luciana Bertoia
Habrá paro ante una nueva provocación oficial
El Gobierno vuelve a tensar la cuerda con las universidades
Por
Luciana Bertoia
El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad presentó un escrito ante el juez
Spagnuolo pidió la suspensión del peritaje sobre sus famosos audios
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 2 de septiembre de 2026
La economía vuelve a caer en julio y toca un nuevo piso en el año
La actividad está en rojo y con freno de mano
Por
Mara Pedrazzoli
Aumento de tarifas
Subas de hasta 1,75% en luz y 1,4% en gas
Participó del G20 en EEUU y se reunió con Scott Bessent
Caputo vuelve cargado de elogios pero sin recursos
Sociedad
Por sus investigaciones sobre el origen y la naturaleza de las galaxias, y, en particular, la Vía Láctea
Una científica argentina fue galardonada con el “Nobel” de astrofísica
Jornada templada
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 2 de septiembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 2 de septiembre
Especialistas analizan la psicología detrás de la decisión y cómo seguirá el duelo
La cabeza de Messi, el día después de la despedida
Por
Pablo Esteban
Deportes
Cómo fueron las post Pelé en Brasil y post Maradona en Argentina
La era post Messi y la continuidad de Scaloni
Por
Vito Amalfitano
El jugador pasó del Chelsea al Manchester City
Enzo Fernández es el pase más caro de la historia de la Premier
La FIA y el ACA impulsan el regreso del Rally Mundial y la Fórmula 1 a la Argentina
“Pensar un 2029-2030 con la Fórmula 1 es algo realista”
Por
Facundo Martínez
Este miércoles por la noche en Córdoba
Copa Argentina: Boca y Vélez definen el rival de Racing en cuartos