Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 2 de septiembre de 2026
2 horas
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 2 de septiembre de 2026
2 horas
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 2 de septiembre de 2026
2 horas
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 2 de septiembre de 2026
2 horas
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 2 de septiembre de 2026
2 horas
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
La Mañana
Se comprobó que sus plataformas generan adicción
Juicio a Meta: “Los cambios harían que Facebook deje de ser lo que es”
Desde la organización civil Conciencia Digital explicaron el alcance del acuerdo al que llegó la compañía de Mark Zuckerberg.
02 de septiembre de 2026 - 18:55
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Mark Zuckerberg
(FILES) Mark Zuckerberg, CEO of Meta, looks on during the US Senate Judiciary Committee hearing "Big Tech and the Online Child Sexual Exploitation Crisis" in Washington, DC, on January 31, 2024. Meta chief executive Mark Zuckerberg on August 10, 2026, called for lower barriers for open source AI, as his company introduced a new model that can run on a personal computer. The launch comes amid debate in the United States on whether access to the technology should be more restricted, and on local pushback against the buildout of data centers that power it. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
BRENDAN SMIALOWSKI. AFP
Temas en esta nota:
Facebook
Instagram
Mark Zuckerberg
Últimas Noticias
Ajuste y represión
La Policía detuvo y lastimó a un hombre que saltó el molinete en Constitución
Doble condena
El juicio, en Córdoba, a dos varones trans que no tuvo perspectiva de género
Por
Euge Murillo
"Experta en inteligencia artificial" en 8 días
Denuncian que la secretaria de Ciencia hizo su doctorado en una universidad que vende títulos por 400 dólares
Por
Natalia López Gómez
Se comprobó que sus plataformas generan adicción
Juicio a Meta: “Los cambios harían que Facebook deje de ser lo que es”
Exclusivo para
La economía vuelve a caer en julio y toca un nuevo piso en el año
La actividad está en rojo y con freno de mano
Por
Mara Pedrazzoli
Especialistas analizan la psicología detrás de la decisión y cómo seguirá el duelo
La cabeza de Messi, el día después de la despedida
Por
Pablo Esteban
El juez Lijo desactivó el plan del fiscal para desarmar la causa
Desvío de fondos para rutas y los intentos de Stornelli por cerrar la causa
Por
Irina Hauser
Con nuevas reglas de seguridad
La Frontera de Pinamar: firman un acuerdo para levantar la prohibición de 4x4 y cuatriciclos
El País
"Experta en inteligencia artificial" en 8 días
Denuncian que la secretaria de Ciencia hizo su doctorado en una universidad que vende títulos por 400 dólares
Por
Natalia López Gómez
El viaje del Presidente a Francia
Suman firmas para declarar a Milei persona non grata en París
Por
Juan Francia
Miseria planificada
Milei decretó un salario mínimo por debajo de la línea de indigencia
El Gobierno moldea Comodoro Py
Milei nombró a Bertuzzi y Yadarola en la Cámara Federal porteña
Por
Luciana Bertoia
Economía
Una crisis que el Gobierno sigue negando
El consuelo de Caputo es que en Estados Unidos no le preguntaron por la deuda y la morosidad
“Esta gente no conoce el país"
Los reclamos en el Día de la Industria ante las sillas vacías que dejó el Gobierno
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 2 de septiembre de 2026
La economía vuelve a caer en julio y toca un nuevo piso en el año
La actividad está en rojo y con freno de mano
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Ajuste y represión
La Policía detuvo y lastimó a un hombre que saltó el molinete en Constitución
En la Facultad de Medicina de Montevideo
Un universitario apuñaló a una compañera en clase: fue detenido, pero no declarará por su cuadro psiquiátrico
Todos los detalles de la medida
Las escuelas públicas de Nueva York prohibieron el uso de inteligencia artificial
Sus abogados habían presentado un habeas corpus para frenar el juicio
Juicio al “Pity” Álvarez: el músico se descompensó y se suspendió la audiencia
Deportes
Transferencia histórica en la liga inglesa
Enzo Fernández llega al Manchester City: los pases más caros de argentinos en la Premier
El jugador que desea irse de un club y se termina quedando
La situación de Julián Alvarez y los casos similares en Europa
Por
Lucas Gatti
A dos años y medio del inicio de su gestión
Juan Román Riquelme: “No soy un chorro ni un corrupto”
La era post capitán
El retiro de Messi: la estrategia de AFA para no perder ingresos