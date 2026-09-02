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La Mañana

Se comprobó que sus plataformas generan adicción

Juicio a Meta: “Los cambios harían que Facebook deje de ser lo que es”

Desde la organización civil Conciencia Digital explicaron el alcance del acuerdo al que llegó la compañía de Mark Zuckerberg.

Mark Zuckerberg (FILES) Mark Zuckerberg, CEO of Meta, looks on during the US Senate Judiciary Committee hearing "Big Tech and the Online Child Sexual Exploitation Crisis" in Washington, DC, on January 31, 2024. Meta chief executive Mark Zuckerberg on August 10, 2026, called for lower barriers for open source AI, as his company introduced a new model that can run on a personal computer. The launch comes amid debate in the United States on whether access to the technology should be more restricted, and on local pushback against the buildout of data centers that power it. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP) BRENDAN SMIALOWSKI. AFP

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