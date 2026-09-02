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Deportes

El jugador que desea irse de un club y se termina quedando

La situación de Julián Alvarez y los casos similares en Europa

El mercado de pases en ese continente se cerró, y el delantero campeón del mundo permanece a disgusto en el plantel dirigido por Diego Simeone.

Por Lucas Gatti
Julian Alvarez
Julián Alvarez seguirá luciendo la camiseta de Atlético Madrid. PIERRE-PHILIPPE MARCOU. AFP

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