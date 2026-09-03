Oliver Laxe obtuvo el Premio del Jurado en Cannes con Sirāt, trance en el desierto, una emocionante e impredecible road movie que cruza paisajes abrasados por un peligro liminal y parrandas apocalípticas. Impulsada por el sonido del techno, el viaje de un padre junto a su hijo, en busca de la hija desaparecida es un encuentro audaz con fuerzas poderosas, tanto sublimes como absurdas (Hoy, a las 20, en Centro Cultural Lumiére.)

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