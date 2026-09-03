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El Gobierno quiere un BCRA contra la democracia
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Pablo Vera
03 de septiembre de 2026 - 00:17
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A view of Argentina's Central Bank taken in Buenos Aires on December 11, 2023. Argentina's President Javier Milei took office Sunday with a stark warning to citizens to brace themselves for painful austerity measures as he seeks to cut spending and curb triple-digit inflation, all with empty coffers. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
LUIS ROBAYO. AFP
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