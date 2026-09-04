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Transportistas advierten que ya casi no tienen fondos para el combustible
Acusan a SAETA de tener una deuda del 75% a los subconcesionarios
Los empresarios del transporte de personas en Capital y alrededores denuncian que la falta de previsibilidad financiera y el aumento del costo del combustible agravan la crisis del sector.
04 de septiembre de 2026 - 03:53
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