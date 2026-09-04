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Rosario|12

"Tiene que ver también con salir del odio", dijo el intendente

Educar al ciudadano desde el Estado municipal

Javkin presentó la campaña “Respeto y punto”, destinada a promover conductas que fomenten la convivencia.

Municipalidad de Rosario campaña
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