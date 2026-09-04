El vaciamiento del Bonaparte contado por sus usuarias
Por las decisiones de vaciamiento, despidos masivos y la precarización laboral extrema que acorrala al Hospital Nacional Lic. Laura Bonaparte, la atención interdisciplinaria se desmorona día a día. Cientos de personas en tratamiento quedan al borde del abandono. En esta nota, Paula, Flor y Virginia narran en primera persona la angustia cotidiana de concurrir a un centro vaciado, la pérdida de sus profesionales de cabecera y la urgencia de no quedarse sin las recetas que las ayudan a sostener sus vidas.