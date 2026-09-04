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Radio 750

Reivindicó la dictadura de Pinochet

“Fue grave”: la nieta de Salvador Allende repudió los dichos de Milei

Maya Alejandra Fernández Allende, exministra de Defensa durante el gobierno de Gabriel Boric, criticó las las declaraciones del presidente argentino.

AME8831. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 16/12/2025.- Fotografía cedida por la Presidencia de Argentina que muestra al presidente de Argentina, Javier Milei, posando junto al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, este martes, en Buenos Aires (Argentina). Kast afirmó en una conferencia de prensa en Argentina que tiene interés en vivir en (el Palacio de) La Moneda, la sede del Ejecutivo chileno, donde ningún mandatario ha residido de forma permanente desde 1958. EFE/ Presidencia de Argentina /
Presidencia de Argentina, EFE -. EFE

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