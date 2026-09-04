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Rosario|12
Muestra fotográfica "La luz que nos mira"
Las fotos de pibes y pibas
04 de septiembre de 2026 - 03:03
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La Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario inauguraron este martes 2 de septiembre, en el Cultural Fontanarrosa (San Martín y San Luis), la muestra fotográfica “La luz que nos mira”, que reunió a más de 250 fotografías realizadas por jóvenes que participan del programa Nueva Oportunidad, en el marco del Mes de las Juventudes. La muestra podrá visitarse hasta el 12 de septiembre. Una mirada, una historia, una pregunta. Una fotografía puede detener un instante, pero también abrir una conversación. Con esa premisa se presentó “La luz que nos mira”, una exposición que reunió producciones fotográficas realizadas por jóvenes que participan del programa Nueva Oportunidad. La propuesta invitó a recorrer las imágenes y acercarse a las miradas de quienes las crearon, sus experiencias, recorridos y diferentes maneras de observar y representar el mundo. “Para bien o para mal, con nuestras manos damos golpes o acariciamos, construimos o destruimos, damos o tomamos. Frente a cada imagen, lo que deberíamos preguntarnos es cómo nos mira, cómo nos piensa y cómo nos toca a la vez”, planteó la propuesta de la muestra. Durante la jornada se recorrió la exposición y estuvieron presentes los jóvenes que participaron de la creación de las imágenes exhibidas, como protagonistas de una experiencia que buscó poner en valor sus voces, sus historias y sus formas de expresión. Las voces detrás de las fotos “Me siento muy feliz en este momento. Nunca pensé que iba a llegar hasta acá y eso me pone muy contenta. Todavía no sé cómo voy a seguir con la fotografía; supongo que el tiempo dirá por dónde seguir. Hoy simplemente disfruto de este momento y de todo lo que significa para mí”, expresó Tamara Romero, de Las Flores. Por su parte, Ángela Diris, de Fisherton, dijo: “Al principio no podía sacar una simple foto porque no entendía cómo funcionaba el uso de la cámara. En ese momento, Gemma tuvo una paciencia infinita conmigo y, con mucha firmeza, me enseñó que aunque me frustre o sienta que no puedo, sí puedo. Gracias a ese aprendizaje, hoy puedo mirar más allá de una simple imagen y descubrir todo lo que una fotografía tiene para contar”. Nuevas oportunidades para construir una Rosario más linda Nicolás Gianelloni, secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, destacó el valor de acompañar las vocaciones y proyectos de las juventudes y de generar espacios para que sus miradas puedan expresarse y formar parte de la construcción de la ciudad. “Nuestra vida está llena de fotos; de nuestra infancia, de nuestra juventud, de momentos lindos y también de momentos difíciles. Por eso está bueno poder fortalecer esas miradas, acompañar las vocaciones de cada uno y ayudar a que puedan cristalizar sus sueños y sus proyectos". Y agregó: “Para nosotros, como gestión, tanto desde la Municipalidad como desde la Provincia, es muy importante que sus miradas tengan un rol y que puedan expresarse a través de una foto, de una historia, de una experiencia de vida. Por eso creemos que es fundamental generar nuevas oportunidades”. Y cerró: “Septiembre es el Mes de las Juventudes, y queremos que sean ustedes quienes protagonicen el presente y el futuro de Rosario, porque sus miradas, sus voces y sus historias también construyen la ciudad que queremos”. En tanto, Ramón Soques, secretario de Políticas de Inclusión y Abordajes Sociales provincial, remarcó el espíritu del programa Nueva Oportunidad y el trabajo articulado entre la Municipalidad, la Provincia, las organizaciones sociales, los talleristas y los acompañantes. “En esta muestra se siente el espíritu del programa Nueva Oportunidad. Estas obras nos permiten conocer la mirada de los jóvenes sobre sus barrios y sus realidades. Es fundamental no renunciar a una mirada social y artística. Sigamos animándonos a hacer cosas distintas, generando nuevas oportunidades y construyendo una Rosario cada vez más linda”. Nueva Oportunidad: acompañar, formar y construir comunidad El programa Nueva Oportunidad es una política pública de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario destinada a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 35 años, que promueve espacios de inclusión social, formación, capacitación en oficios, intercambio y construcción comunitaria. En un contexto atravesado por situaciones de vulnerabilidad y por la profundización de las violencias territoriales, el programa busca fortalecer un sistema de cuidados y acompañamiento de las juventudes, recuperando sus historias y trayectorias y generando nuevas posibilidades para la construcción de proyectos de vida. El abordaje integral y territorial apunta a fortalecer los vínculos de las juventudes con sus barrios y con la ciudad, afianzar los lazos de convivencia y promover su participación como protagonistas. Las propuestas se desarrollan en instituciones que forman parte del programa, a través de talleres y trayectos pedagógicos coordinados por talleristas y acompañantes. Estos espacios tienen como objetivo generar lazos comunitarios y sentido de pertenencia, además de habilitar instancias de encuentro, reflexión, discusión e intercambio.
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