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El Mundo

Cuba vencerá

Atilio A. Boron
Por Atilio A. Boron
A man carries a sack of recyclable materials in front of a wall painted with the Cuban flag and a portrait of Ernesto Che Guevara in Havana on July 11, 2026. Cuba suffered its second nationwide blackout in five days on July 10 as twin energy and economic crises, compounded by a six-month US fuel blockade, caused the electricity grid to collapse. (Photo by YAMIL LAGE / AFP)
cuba Un habitante de La Habana, con bolsa para reciclar, en momentos de dificultades cotidianas. AFP. AFP

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