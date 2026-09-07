Pago TIC reunió a grandes personalidades del sector público, financiero y empresarial en la inauguración de sus nuevas oficinas
Con la participación de Estanislao Bachrach y la conducción de Juan di Natale, la fintech celebró un encuentro al que asistieron importantes referentes y líderes relacionados con la tecnología, empresas, gobiernos y clubes . Su presidente presentó una iniciativa que propone transformar la economía de las comunidades: “Más que maldecir la oscuridad, queremos prender una luz”, expresó.