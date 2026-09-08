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Cuba valuó en 8 mil millones de dólares el impacto del bloqueo estadounidense
La cifra fue presentada de cara a la votación anual en la ONU para condenar las medidas de Washington.
08 de septiembre de 2026 - 10:51
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