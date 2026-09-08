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Leonardo Favio vuelve a la pantalla grande
En el marco del festival dedicado al cineasta y cantante se exhibirá su primera película, una suerte de diario íntimo de su propia infancia.
Por
Silvina Pachelo
08 de septiembre de 2026 - 14:55
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"Crónica de un niño solo".
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