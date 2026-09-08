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Sociedad

Los delincuentes utilizan la tecnología para perpetrar ataques cada vez mejor coordinados

Los malos también aprendieron a usar la IA

De acuerdo a un documento difundido por Google, los agentes son empleados para robar credenciales de acceso, realizar espionaje y ejecutar ciberataques cada vez más sofisticados.

Pablo Esteban
Por Pablo Esteban
IA, inteligencia artificial
IA También es usada para facilitar algunos delitos. Archivo -

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