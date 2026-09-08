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Cultura

Desde este miércoles en la Universidad del Cine y Arthaus

Semana de FIDMarseille en Buenos Aires

Festival clave para el cine independiente internacional, por primera vez se hará en la Argentina con una selección que incluye ocho largometrajes y doce cortos. ,

Diego Brodersen
Por Diego Brodersen
Fantaisie
“Fantaisie”, de la francesa Isabel Pagliai. Sin Credito

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Batieron a Brasil y clasificaron al próximo Mundial de fútbol para ciegas

Las Murciélagas se consagraron campeonas de la Copa América

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Semana de FIDMarseille en Buenos Aires

Por Diego Brodersen
Simuló un concubinato para no perder el haber

La tramoya del represor Azic para seguir cobrando la jubilación

La denuncia es de noviembre del 2025, pero recién se difundió ahora

Investigan el faltante de ampollas de fentanilo y propofol en un hospital de Rawson

Exclusivo para

Discapacidad y endeudamiento

Pese al intento de boicot del Gobierno, la oposición ratificó la sesión del miércoles

A 40 años del disco "Consumación o consumo"

Fricción: el malentendido de la vanguardia de los ’80

Por Yumber Vera Rojas
La extremista Alternativa para Alemania busca aliados tras el gran triunfo en esa región

La izquierda puede ser clave para que la ultraderecha forme gobierno en Sajonia-Anhalt

La mayoría podría encogerse hacia 2100

Revelan cómo el calentamiento de los océanos modificará el tamaño de animales marinos

Por Pablo Esteban

El País

Simuló un concubinato para no perder el haber

La tramoya del represor Azic para seguir cobrando la jubilación

Ahora se suman "15 sujetos adicionales"

El Gobierno amplió las sanciones a quienes operan sin permiso en las Malvinas

Se sumaría a la denuncia de una ONG

LLA quiere hacerle juicio político a la jueza que suspendió el Régimen Penal Juvenil

Con faltazo de Milei

La cuestión Malvinas, eje de la reunión de la mesa política del Gobierno

Por Melisa Molina

Economía

La inflación acumulada durante 2026 es de 21,5%

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,7% en agosto

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 8 de septiembre de 2026

El sábado, cámaras empresarias debatieron el apoyo al Gobierno por Malvinas

Fiebre de comunicados por la noche

Un plan equivocado, que genera sufrimiento innecesario en la sociedad

Encuestas críticas sobre la economía de Milei

Sociedad

La denuncia es de noviembre del 2025, pero recién se difundió ahora

Investigan el faltante de ampollas de fentanilo y propofol en un hospital de Rawson

Junto a Kicillof

Alak: “El plan económico del Gobierno nacional perjudica gravemente a la Provincia de Buenos Aires”

La tasa de suicidios llegó a 11,8 casos por cada 100 mil

Acompañar antes de que sea tarde

Por Soledad Ferrari
La aclaración del Ministerio de Salud

Detectaron los primeros tres casos de una nueva variante de la covid-19 en Argentina

Deportes

Batieron a Brasil y clasificaron al próximo Mundial de fútbol para ciegas

Las Murciélagas se consagraron campeonas de la Copa América

No hay canje que valga

Wimbledon ya no dará acreditaciones a influencers y tendrán que pagar su entrada

El viernes cierra la fase de grupos

Mundial Sub 20 femenino: Argentina goleó a Benín y logró su primer triunfo

Llega la 72° edición del torneo

Comienza una nueva Champions League: todos los argentinos que la ganaron