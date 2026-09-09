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Economía

La actividad de los servicios públicos disminuyó 0,7 por ciento

Menos consumo en la industria y los hogares

La principal caída mensual se observó en el transporte de pasajeros.

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