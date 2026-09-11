Agenda del fin de semana: clásico de Manchester, F1 y San Lorenzo visita Avellaneda

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11 de septiembre de 2026 - 16:17
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Franco Colapinto
Alpine's Argentine driver Franco Colapinto attends a press conference at the Madring circuit on September 10, 2026 in Madrid, ahead of the Spanish Formula One Grand Prix. The Madring, a semi-urban track featuring 22 corners over a distance of 5.4 kilometres, will host it's inaugural Spanish Grand Prix on September 13, 2026. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
AFP. AFP
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