Martín Soria, sobre la interpelación a Bausili: “Lo que dijo no se condice con lo que tiene la AGN”

Santiago Bausilli

Reunion de la Plenaria de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda donde asistió el Lic. Santiago Bausili, Presidente del Banco Central de la República Argentina. en el salón Azul del Senado de la Nacion; el 9 de septiembre de 2026; en Buenos Aires, Argentina. Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado

SENADO ARGENTINA. Charly Diaz Azcue