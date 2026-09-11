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Sarmiento, el Maestro: otra forma de mostrar al prócer
En este Día del Maestro, Infobae estrenó un corto realizado con Inteligencia Artificial que repasa hechos de su vida. La voz de Sarmiento es interpretada por Juan Leyrado.
11 de septiembre de 2026 - 14:32
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