Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes

Se impuso en La Bombonera ante Central Córdoba, que no levanta cabeza

Liga Profesional: ganó Boca y ya se enfoca en modo Sudamericana

Con doblete del paraguayo Romero y el bautismo en la red del ecuatoriano Valencia, el equipo del Vasco crece y sueña.

Fabio Lannutti
Por Fabio Lannutti
Sebastian Villa y Angel Romero Villamayor. Boca Juniors vs Central Cordoba. Fecha 9 Torneo Clausura Liga Profesional Argentina.
Primer grito en La Bombonera. El paraguayo Romero ya marcó y celebra con el colombiano Villa. FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

”Las obras trascienden a los gobiernos”

Sáenz habilitó el nuevo puente de Vaqueros tras décadas de espera

Reclamos por la suspensión de la búsqueda y la falta de respuestas

Caminata con velas a dos años de la desaparición de Jésica Gutiérrez

Sin certeza de participación

Niegan sobreseimiento a madre acusada por muerte de su hijo

TEATRO. "Caballito de batalla" en Teatro de la Manzana

Cuando el paraguas se quiebra entre las manos

Por Leandro Arteaga

Exclusivo para

Es un equito del Instituto de Investigaciones Biomédicas Biomed UCA-Conicet

Una investigación argentina avanza en el diagnóstico temprano de Alzheimer

En la causa Andis

Nadia Beller declara el 23 de septiembre

Espera trasladar a 50 mil pasajeros diarios

Por el Trambus, desde septiembre habrá cambios en el tránsito en dos barrios porteños

“La deuda familiar es una emergencia”

Cacerolazo de familias endeudadas contra “la usura” de los bancos

El País

En la causa Andis

Nadia Beller declara el 23 de septiembre

“La deuda familiar es una emergencia”

Cacerolazo de familias endeudadas contra “la usura” de los bancos

Un Gobierno que parece una película distópica clase Z

Padre del aula

Por Luis Bruschtein

Industrializar la madera quemada: La propuesta patagónica para que el bosque deje de ser combustible

Por José Glinski

Economía

Una contracción de más del 6 por ciento sobre el total

Con Milei, 30 mil empresas menos

Modelo Milei

La industria textil profundiza su crisis: el 70% del abastecimiento ya es importado

La deuda que deja el "mayor ajuste de la historia"

Se dispara la mora de empresas y estatales

Por Mara Pedrazzoli
El principal instrumento colocado vence en noviembre

Caputo cubrió los vencimientos

Sociedad

Es un equito del Instituto de Investigaciones Biomédicas Biomed UCA-Conicet

Una investigación argentina avanza en el diagnóstico temprano de Alzheimer

Espera trasladar a 50 mil pasajeros diarios

Por el Trambus, desde septiembre habrá cambios en el tránsito en dos barrios porteños

Por obras de renovación integral

Subte: cierra la estación Lavalle de la Línea C

El FBI alertó a la PFA

La Policía Federal previno un intento de tiroteo escolar en Quilmes: un adolescente había pedido consejos a ChatGPT para concretarlo

Deportes

Ante Venezia fue la primera victoria en cuatro fechas

Serie A de Italia: Mastantuono marcó un triplete en la Fiorentina

El equipo nacional recibirá a Turquía en Neuquén

Argentina, el favorito en la Copa Davis: “Hay que hacernos cargo del rol que nos toca”

Por Pablo Amalfitano
Mundial femenino de Polonia

La Selección Sub 20 ganó un partidazo contra México y está en octavos

El soldado de Adidas y los amputados de Gaza

Por Gustavo Veiga