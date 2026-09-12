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La insólita propaganda del gobierno comparando al Presidente con Sarmiento
Un maestro en el arte de dar vuelta la realidad
En el día del maestro hubo un agradecimiento “a todos los docentes en su empresa civilizatoria” pero ninguna alusión a mejorar el impactante recorte en todos los niveles educativos.
Por
Karina Micheletto
12 de septiembre de 2026 - 03:01
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11: El Presidente Javier Milei encabezó hoy el acto por el Día del Maestro en la Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento, donde compartió un reconocimiento a alumnos y docentes de escuelas primarias
Pulgares arriba, presupuesto educativo abajo.
presidencia
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