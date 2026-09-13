Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12

CIUDAD. La familia Shanahan y el lavado de activos

Amarrados en el puerto

José Maggi
Por José Maggi
Gustavo Shanahan VARGAS SEBASTIAN JOEL

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Página 3

Cuando sea un compositor negro

Por Langston Hughes
La historia de Iván López

Entre el monte y la pantalla: un puente wichí hacia las nuevas tecnologías

Por Facundo Sinatra Soukoyan

El nudo infinito

Investigaciones académicas que entienden desde otras miradas

El Milagro, una experiencia colectiva y una oportunidad de ser “vistos y oídos”

Por Laura Urbano

Exclusivo para

Niveles de inversión inéditos y sociedades cada vez más pauperizadas

IA Generativa: ¿negocios o ruleta rusa?

Por Esteban Magnani
La catarata de fallos favorables que recibieron en tan solo una semana

Devolución de favores de la familia judicial a Javier Milei y Mauricio Macri

Por Irina Hauser
Tecnólogos argentinos debaten la advertencia de que las IA de Anthopic y OpenIA nos podrían exterminar

Un apocalipsis algorítmico, ¿riesgo o ficción?

Por Julián Varsavsky
Cientos de personas se reúnen los fines de semana

En el “mercado del amor” en Beijing, madres y padres buscan pareja para sus hijos en los parques

Por Celeste del Bianco

El País

Campaña "Cristina Libre", giras provinciales y articulación territorial

El kirchnerismo, Kicillof y Massa afilan sus estrategias electorales para el 2027

Por Melisa Molina
La catarata de fallos favorables que recibieron en tan solo una semana

Devolución de favores de la familia judicial a Javier Milei y Mauricio Macri

Por Irina Hauser
Se ofreció intervenir ante una escalada del conflicto

Trump juega a la ambigüedad con el reclamo por Malvinas y se ofrece como mediador

Un modelo que afecta a la mayoría

Por Carlos Heller

Economía

Ni para supermercado del mundo

Por Hernán Letcher
Advierten que hay riesgo entre diciembre y febrero de este año

El FMI le tiene miedo a una corrida cambiaria

Por Leandro Renou
Una contracción de más del 6 por ciento sobre el total

Con Milei, 30 mil empresas menos

Modelo Milei

La industria textil profundiza su crisis: el 70% del abastecimiento ya es importado

Sociedad

Ya se identificó a la niña del mensaje

“Estoy embarazada, solo tengo 10 años, ayuda”

Tecnólogos argentinos debaten la advertencia de que las IA de Anthopic y OpenIA nos podrían exterminar

Un apocalipsis algorítmico, ¿riesgo o ficción?

Por Julián Varsavsky
Cientos de personas se reúnen los fines de semana

En el “mercado del amor” en Beijing, madres y padres buscan pareja para sus hijos en los parques

Por Celeste del Bianco
Los directores de Anthropic, xAI y OpenAI aseguran que aceptan ser regulados

Las big tech de la IA dicen estar de acuerdo en frenar su desarrollo

Deportes

La kazaja venció a Sabalenka en la final del Abierto de Estados Unidos

Rybakina sonrió y festejó en el US Open

El equipo del "Dibu" Martínez y Barco empató como local con el Hull City

El Chelsea dejó escapar una buena oportunidad

El argentino, el mejor del resto en la clasificación

Colapinto y las razones de un sábado brillante

Por Malva Marani
El equipo catalán visitará este domingo al Levante por la quinta fecha

El Real Madrid goleó y alcanzó al Barça