Entre el monte y la pantalla: un puente wichí hacia las nuevas tecnologías
Nació y vive en La Puntana, comunidad del pueblo Wichí, y hoy acompaña a unas 50 artesanas en el uso de diferentes dispositivos. La tarea parece tecnológica, pero detrás hay algo más profundo: autonomía, visibilidad y la posibilidad de que las mujeres comercialicen sus artesanías sin depender de intermediarios. Iván es el puente entre esas herramientas y una cultura que sigue encontrando en el monte, el río, la tierra y sus frutos una forma de entender el mundo.