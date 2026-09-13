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FAN Un dramaturgo elige su película favorita: "2001: odisea del espacio", de Stanley Kubrick
Mentira la verdad
Por
Mariano Cossa
13 de septiembre de 2026 - 03:01
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Stanley Kubrick y equipo
Durante la filmación de la película estrenada en 1968.
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