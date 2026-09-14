Omitir para ir al contenido principal
Portada
Las12

Una voz poderosa, una presencia contundente

Feli Colina: la música como forma de supervivencia

La cantante salteña acaba de lanzar La otra mejilla, un disco conceptual y visceral, que presentará en vivo el 28 de octubre en Niceto Club.

Yamila Trautman
Por Yamila Trautman
Feli Colina Sebastian Freire

Últimas Noticias

Faro Negro, la nueva novela de Horacio Esber, cuenta la ruptura de mandatos de familia

Ser hija de un represor

Por Omar Alfonzo
Las designaciones priorizan el apoyo al fujimorismo antes que la carrera diplomática

Perú nombra nuevos embajadores y refuerza su giro a la ultraderecha

Por Carlos Noriega
A contramano del discurso oficial

El crecimiento de la pobreza empieza a reflejarse en las estadísticas

Según afirmó el presidente de EE.UU, Donald Trump

Ucrania y Rusia pactaron no atacar infraestructura energética

Exclusivo para

Grandes empresas pagan menos impuestos y reciben más beneficios

La otra cara de la motosierra

Por Mara Pedrazzoli

La justicia de la casta, capítulo 2

Por Flor de la V
Un programa que plantea expulsiones de extranjeros y "desideologizar" la educación

Tras su victoria en Sajonia-Anhalt, la ultraderecha alemana promete expulsar a ucranianos y sirios

La ultraderecha retrocede

La centroizquierda lidera las elecciones suecas

El País

A contramano del discurso oficial

El crecimiento de la pobreza empieza a reflejarse en las estadísticas

De qué habló en el encuentro en la Rosada

Milei les dio sus números de la economía a los legisladores libertarios y les pidió defender al Gobierno

Por Melisa Molina
"Escenario de polarización sucia"

Una encuesta muestra la degradación de la imagen de Milei y da empate técnico para la presidencial 2027

Reacción al decreto de Milei que favorece a Mendoza

Cautelar de La Pampa por el río Atuel y las regalías de Los Nihuiles

Economía

Se presenta mañana

Proyecciones y promesa de más ajuste, claves del Presupuesto

Floja jornada para los bonos y dólar estable en la plaza local

Vuelve la tensión en el mercado petrolero

Advertencia por la dinámica de los salarios y el empleo

The Economist le marca la cancha a Milei

Con Milei, en mínimos históricos

Caída de la inversión en infraestructura

Sociedad

Es el porcentaje más bajo de los últimos 14 años

Advierten sobre la caída en el presupuesto en políticas de vivienda en CABA

Por Santiago Brunetto
La causa involucra a otros 13 acusados de participar de los abusos

Un émulo de Dominique Pelicot en el Reino Unido

Ana Correa, periodista y abogada, analiza la misoginia imperante en las redes y la comunicación digital

Construir tecnologías que no silencien a las mujeres

Se trata de 125 piezas

Un vecino de Puerto Madryn paseaba a su perro y encontró huesos humanos a la vera de la ruta

Deportes

Los partidos del martes

Cónclave con Milito y Saja

Sorpresa en Racing: Vojvoda sigue

El defensor de Vélez había sufrido una grave lesión ante Newell's

Mammana brindó tranquilidad sobre su salud

Después de Alfaro y Beccacece, será el tercer DT argentino en asumir

Marcelo Gallardo fue oficializado nuevo seleccionador de Ecuador