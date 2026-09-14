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Deportes

Debut para ambos

Leonas y Leones, con empacho de goles en los Juegos Sudamericanos 2026

Las campeonas del mundo se impusieron por 14 a 0 ante Paraguay, mientras que los varones lo hicieron por 22 a 0 contra Perú.

La campeona del mundo Milagros Alastra, autora de dos goles. Prensa Gobernación Santa Fe

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