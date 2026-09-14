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Deportes

Milito pasó la motosierra en Racing

La Academia atraviesa un momento de crisis, con un plantel que perdió jerarquía en los últimos mercados.

Daniel Guiñazú
Por Daniel Guiñazú
Huracán vs Racing Foto: FOTOBAIRES Fecha 9 Torneo Clausura Liga Profesional.
El plantel de Racing viene de tres caídas consecutivas. FOTOBAIRES

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