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Córdoba|12

“El mejor homenaje a su memoria es seguir haciendo para el crecimiento de nuestra provincia”, aseguró el gobernador cordobés

A 8 años de su muerte, Llaryora estuvo en la misa en homenaje a De la Sota

Organizada por la diputada Natalia De La Sota, la ceremonia tuvo lugar en la parroquia San Cayetano de la ciudad de Córdoba. De la misa participaron funcionarios municipales y provinciales.

El gobernador Martín Llaryora, acompañado de funcionarios provinciales, participó del evento organizado por la diputada Natalia De La Sota. Gentileza -

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