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Rosario|12
CIUDAD. Revelación en la autopsia por el femicidio de Camila Vecchiarello.
Camila estaba embarazada
16 de septiembre de 2026 - 20:48
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Femicidio
Carlos Gonzalo Rivero declaró ante el juez y negó haber asesinado a Camila.
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