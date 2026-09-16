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Sociedad

La seguridad de la humanidad en tiempos de la IA

Trump y Xi llegan a una cumbre marcada por la disputa global sobre el futuro de la inteligencia artificial

La reunión permitirá comprobar si Washington y Beijing pueden separar parcialmente la seguridad compartida de la batalla por el liderazgo.

US President Donald Trump (R) talks to China’s President Xi Jinping (L) at the Zhongnanhai leadership compound in Beijing on May 15, 2026. (Photo by Mark Schiefelbein / POOL / AFP)
China Xi Jinping Donald Trump Xi Jinping y Donald Trump en la sede del gobierno chino, en una cumbre anterior. AFP. AFP

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