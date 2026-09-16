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Rosario|12

PROVINCIA. Sin contar la inversión pública, los números santafesinos permiten un pequeño ahorro

Cómo convertir el déficit en superávit

Tras la publicación sobre el rojo del primer semestre, el Gobierno puso el acento en el resultado económico y no el financiero, que da una ahorro de $ 48.038 millones.

Luciano Couso
Por Luciano Couso
Walter Agosto El diputado y ex ministro Walter Agosto había lanzado las advertencias. Gentileza -

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