Cómo convertir el déficit en superávit

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Tras la publicación sobre el rojo del primer semestre, el Gobierno puso el acento en el resultado económico y no el financiero, que da una ahorro de $ 48.038 millones.
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Luciano Couso
16 de septiembre de 2026 - 18:57
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El diputado y ex ministro Walter Agosto había lanzado las advertencias.
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