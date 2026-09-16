La F1 confirmó el calendario 2027: 24 carreras, con 10 sprint y una polémica

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16 de septiembre de 2026 - 14:27
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Franco Colapinto
NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, SEPTIEMBRE 6:El piloto argentino de ALpine, Franco Colapinto, no pudo ocultar su frustración después del Gran Premio de Italia de Fórmula 1.FOTO NA: @AlpineF1Team
NA
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