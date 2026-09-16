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Sociedad

Por sus estudios sobre la resistencia a los antibióticos

Un investigador del Conicet recibió un prestigioso premio internacional

Se trata del científico molecular Alejandro Vila, quien fue distinguido por la Sociedad Americana de Microbiología. “Es un reconocimiento a la calidad de la ciencia de nuestro país”, afirmó.

Alejandro Vila, investigador del Conicet. Dirige el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR, CONICET-UNR) y es profesor titular de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Gentileza -

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