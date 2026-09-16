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"No será mascota del poder de nadie"

¿Cristina candidata?: Parrilli dijo que “les gana a Macri y Milei juntos”

El exsenador afirmó que la expresidenta es la única capaz de llevar al peronismo a una victoria en las elecciones de 2027. ¿Quiere ser candidata?

24M Cristina Fernández
Enrique García Medina

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