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Rosario|12

CULTURA. "La mitad de la mitad", libro de Débora Levit

Pensar detalles que abran a la luz

La novela traza un umbral por donde camina su protagonista, tras la desaparición de su hermana melliza en la última dictadura. Se presenta en Biblioteca Argentina.

Leandro Arteaga
Por Leandro Arteaga
Gentileza -

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