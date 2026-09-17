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Rosario|12

UNIVERSIDAD. El rector Bartolacci advierte sobre el Presupuesto nacional 2027

“Si no se introducen modificaciones vamos a tener dificultades”

Franco Bartolacci, rector de la UNR y presidente del CIN, adelantó que pedirán a los legisladores reforzar la partida. La diferencia supera los 4 billones de pesos.

Rector Bartolacci Sebastián Joel Vargas

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