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"Toca cerrar una etapa"

Sorpresa en el automovilismo: Nico Varrone dejó la Fórmula 2

El piloto argentino comunicó su decisión a través de las redes sociales. “Es el camino correcto para seguir adelante”, dijo.

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