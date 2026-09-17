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Nuevo espacio en el Parque Central Las Colonias

Lanús Gobierno inició las obras del nuevo Centro Municipal de Alto Rendimiento Deportivo y Kinesiológico

Lanús Gobierno comenzó con la construcción del primer Centro Municipal de Alto Rendimiento Deportivo y Kinesiológico de Lanús en el Parque Central Las Colonias PRENSA

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