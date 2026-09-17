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Milei envió al Congreso el proyecto con el que busca consolidar su giro sobre Malvinas
La inciativa endurece las sanciones que ya existían para personas y empresas que exploten recursos naturales en las islas. El Gobierno dijo que es un “hito”.
17 de septiembre de 2026 - 12:40
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MATIAS BAGLIETTO. NurPhoto via AFP
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Javier Milei
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