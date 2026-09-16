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Para investigar condiciones como autismo, esquizofrenia y epilepsia
Crearon ratones con neuronas humanas
En Estados Unidos, desarrollaron ratones sin corteza cerebral ni hipocampo para poder trasplantarles células de humanos enfermos.
16 de septiembre de 2026 - 21:52
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Trasplantaron neuronas humanas a roedores para poder estudiar diversas condiciones.
AFP -
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