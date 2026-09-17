Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad

Anticipo primaveral

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 17 de septiembre

Se espera una temperatura de 22 grados en el AMBA.

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2021 Cilma sol barbijos primavera Foto Guadalupe Lombardo GUADALUPE LOMBARDO

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Un paso histórico

Paraguay y Bolivia aprobaron la demarcación definitiva de su frontera, 88 años después de la Guerra del Chaco

Anticipo primaveral

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 17 de septiembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 17 de septiembre

Dirigida por Ben Gregor

“El árbol mágico”: en busca del paraíso perdido

Por Juan Pablo Cinelli

Exclusivo para

El poder de tener opciones

Por Consejo OPEIR (*)
Como parte de la estrategia de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella

Colombia deportar migrantes irregulares

Triunfó sobre Mendoza

La Justicia resolvió que La Pampa cobre la mitad de las regalías por los recursos hidroeléctricos de Los Nihuiles

Para evitar la quiebra y continuar, la empresa acudió a la Justicia

Granja Tres Arroyos, a concurso de acreedores

Por Mara Pedrazzoli

El País

El poder de tener opciones

Por Consejo OPEIR (*)
La obsesión libertaria no tiene límites

Presupuesto 2027: la motosierra de Milei se ensaña con la ciencia, universidades y discapacidad

Por Agustín Gulman
El Presupuesto 2027 como moneda de cambio

Santilli acelera las negociaciones con los gobernadores para conseguir votos

Por Melisa Molina
Avanza la cautelar de los excombatientes

Un freno al saqueo inglés del petróleo de Malvinas

Por Irina Hauser

Economía

Para evitar la quiebra y continuar, la empresa acudió a la Justicia

Granja Tres Arroyos, a concurso de acreedores

Por Mara Pedrazzoli
Juicio por YPF

Los buitres contraatacan

La firma San Cayetano entró en concurso preventivo con un pasivo superior a los $34 mil millones

Milei fundió a la fundidora

En agosto, subió la inflación mayorista

Los precios, al alza

Sociedad

Anticipo primaveral

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 17 de septiembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 17 de septiembre

Para investigar condiciones como autismo, esquizofrenia y epilepsia

Crearon ratones con neuronas humanas

Triunfó sobre Mendoza

La Justicia resolvió que La Pampa cobre la mitad de las regalías por los recursos hidroeléctricos de Los Nihuiles

Deportes

Fin de la ilusión en Polonia 2026

Mundial Sub 20 femenino: Argentina perdió ante Corea del Sur

El conjunto xeneize eliminó a San Pablo y piensa en San Lorenzo

Boca volvió contento de Brasil y le apunta a los tres frentes

Remontada del Brighton y eliminación de la Copa de la Liga

Inglaterra: golpazo del Manchester United

Entrevista con Agostina Alonso, mediocampista central de Las Leonas

“No deberíamos ir a un Mundial pensando ‘es fin de mes y no llego’”

Por Germán Lagger