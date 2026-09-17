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NACIONAL. Organizaciones santafesinas de discapacidad alertan sobre el presupuesto 2027
Un presupuesto que vuelve a ajustar en discapacidad
Sostienen que el presupuesto deroga artículos de la ley de Emergencia, desregula prestaciones y modifica el régimen de pensiones.
Por
Ignacio Cagliero
17 de septiembre de 2026 - 13:47
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