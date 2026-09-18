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Sociedad

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 24 de septiembre

En las efemérides del 24 de septiembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.

María Julia era hija del fundador de la Ucedé, Alvaro Alsogaray.
María Julia murió ek 24 de septiembre de 2017. DyN

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